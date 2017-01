Nun ist es also so weit: "Streetview auch in Ihrer Stadt". Naja - zumindest, wenn Sie in einer der auserwählten 20 Städte leben. Aber auch in denen scheint es keine lückenlose Abdeckung zu geben. Durch welche Städte Sie jetzt virtuell schlendern können, was der Aldigator für ein Tier ist und warum die Schloßallee auf einmal Facebook heißt, lesen Sie hier.